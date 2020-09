Crollo del M5S alle regionali, Di Maio: abbiamo sbagliato

Il ministro degli Esteri, per quanto riguarda i risultati delle elezioni, ammette che ci si sarebbe potuti organizzare diversamente con un'altra strategia. Nonostante la débâcle, però, confermata la piena fiducia al capo del Movimento Vito Crimi

Se da una parte Di Maio esulta per la vittoria del sì al referendum, considerato un risultato "storico" e "impossibile senza il M5S", dall'altra il Movimento deve fare i conti con il crollo patito alle elezioni regionali. Il ministro degli Esteri non ha nascosto che la strategia seguita per questa tornata elettorale sarebbe dovuta essere diversa. Allo stesso tempo, però, ha confermato la piena fiducia al capo politico del M5S, Vito Crimi.