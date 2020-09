1/10 ©Ansa

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari. Inoltre si svolgono le elezioni regionali in 7 Regioni e le elezioni comunali in numerose città e paesi. Questa tornata elettorale, come tutte, è preceduta da una giornata di silenzio elettorale: ecco di cosa si tratta