"Il testo base a mia firma che voteremo martedì non affronta il tema - spiega Brescia sul nodo preferenze - Era negli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in commissione". Poi sul referendum per il taglio dei parlamentari sottolinea: "Non è stato chiesto dai cittadini, ma dai senatori"

"Nella discussione sulla legge elettorale il Movimento 5 Stelle chiederà di ritornare alle preferenze". Queste le parole di Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del M5S, nell'intervista rilasciata a Sky TG24: nel testo del Germanicum non vengono modificati i listini bloccati previsti dal Rosatellum.

"Tema preferenze andrà in commissione" E sul nodo preferenze, Brescia aggiunge: "Volutamente il testo base a mia firma che voteremo martedì non affronta il tema. Era negli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in commissione. Per noi devono essere i cittadini a scegliere chi mandare in Parlamento e non le segreterie di partito". L'obiettivo, secondo Brescia, è arrivare "a una legge elettorale che sia nell'interesse dei cittadini e non dei partiti".