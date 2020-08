È nato Filippo, Di Battista annuncia la nascita del secondo figlio

L’ex deputato del M5s diventa padre per la seconda volta e dà l’annuncio sui social postando una foto con la compagna in una stanza dell’ospedale di Pescara

Si allarga la famiglia di Alessandro Di Battista e per dare la lieta notizia l’ex pupillo di Grillo pubblica un post sui social corredato da una foto che lo ritrae assieme alla compagna e al neonato di cui si intravede solo la manina. “È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico. Siamo tanto felici!” E siccome il secondogenito di Dibba è nato proprio nel giorno del suo compleanno, aggiunge un post scriptum: “Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l'ultima volta del resto che festeggio un compleanno... mio”