Strage di Bologna, Mattarella: "Esigenza di piena verità e giustizia"

Casellati: "Senza verità non c'è futuro"

Anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha sottolineato che c’è “bisogno di verità”. “Senza verità il Paese non ha futuro”, ha spiegato. "Bologna non è solo la città di Bologna, significa verità per tutti noi", ha poi aggiunto. Parlando con alcuni familiari delle vittime, Casellati ha anche sottolineato che “essere qua, insieme a voi oggi, è una forte emozione. So che tante parole non servono, il tempo per il dolore non è certamente galantuomo. Voglio essere qui per raccontare come racconterò in piazza fatti concreti, ormai di parole, dopo 40 anni, siamo tutti saturi. Vi dirò che quello che come presidente del Senato abbiano fatto concretamente perché emerga dopo 40 anni la verità".