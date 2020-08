40 anni fa la strage di Bologna: il ricordo degli artisti

La mattina del 2 agosto 1980 un attentato di matrice fascista causò 85 morti e 200 feriti: cantanti, attori, giornalisti e intellettuali organizzano una maratona in streaming per ricordare l'accaduto

Alle 10:25 del mattino di sabato 2 agosto 1980, un attentato fascista alla Stazione Centrale di Bologna causava 85 morti, 200 feriti e una quantità incalcolabile di dolore, distruzione e disperazione. Quarant'anni dopo, il ricordo di quella tragedia rivivrà in "Artisti per il 2 agosto", una maratona social a partire proprio dalle 10:25 di domenica 2 agosto, sulle pagine Facebook e Instagram dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna e sul sito Cronacabianca, con gli interventi del Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime Paolo Bolognesi e la Presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, seguiti da decine di artisti e intellettuali, bolognesi ma non solo, che si alterneranno nel ricordo.