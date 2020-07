Recovery Fund, David Sassoli a Sky TG24: tante risorse per l’Italia

Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli ha dichiarato a Sky TG24 che con il Recovery Fund arriveranno “tante risorse". Per il nostro Paese sono 210 miliardi, "una somma importante, storica", che dovrà essere usata per rafforzare non solo l'Italia, ma l'intera Europa. "L’idea è che tutti i piani nazionali convergano per rafforzare le politiche europee e gli obiettivi dati". In questo senso - sottolinea Sassoli - il governo ha lavorato bene, pensando a rafforzare il progetto comunitario e non preoccupandosi soltanto di portare risorse a casa. "Credo che questo atteggiamento abbia colpito molto. C’è stato un unanime riconoscimento". L'Italia ha dimostrato "di essere all’altezza di un Paese fondatore dell’Europa”.