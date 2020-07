Di Maio: Conte leader del M5S? Si iscriva al partito

In un'intervista rilasciata a Repubblica il ministro degli Esteri ha commentato l'accordo europeo sul Recovery Fund e il futuro politico del presidente del Consiglio

"Ora giù le tasse e piano industriale verde. Conte capo 5S? Si iscriva". All'indomani dell'accordo Ue sul Recovery Fund, il ministro degli esteri Luigi Di Maio rilascia un'intervista a Repubblica in cui parla di "un accordo che mette al centro il futuro delle giovani generazioni e non gli interessi di qualche Stato" e di "un piano di riforme concreto e ambizioso". E commenta il futuro politico del presidente del Consiglio.

Di Maio: "Ripartire dalle imprese"

Secondo Di Maio nella ripartenza bisogna cominciare dalle imprese "e tutto il mondo produttivo", perché "la nostra economia non può reggere i tempi della burocrazia europea" e - osserva il titolare della Farnesina - "se non diminuiamo il carico fiscale i consumi non ripartono".

Di Maio: "Conte leader M5S? Si iscriva"

Di Maio ha commentato anche il futuro politico di Conte come possibile prossimo capo politico M5S: "Questo deve chiederlo a Conte, da parte mia le dico che sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in più su cui contare".