Covid, Boccia a Sky TG24: a Regioni chiedo di non abbassare la guardia

“Voglio fare un appello a tutte le Regioni: non abbassiamo la guardia e soprattutto le terapie intensive servono anche vuote”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

“I dati italiani – ha aggiunto Boccia - fanno ben sperare ma i dati mondiali sono tra i peggiori da quando è scoppiata la pandemia. L’Italia è diventata uno dei Paesi più sicuri al mondo, di questo dobbiamo essere orgogliosi da una lato, ma non possiamo abbassare la guardia dall’altro”.

Fondi europei/ spazio centrale alla sanità e voce ai territori al sud più del solito 34%

Nell’uso dei fondi europei la Sanità dovrà avere “uno spazio centrale e fondamentale. Il rafforzamento della prevenzione territoriale pubblica dovrà essere il dibattito non uno dei dibattiti. Non possiamo tornare dove eravamo, la prevenzione territoriale pubblica deve essere capillare. Quando il presidente del Consiglio completerà il negoziato in Europa e dovremo discutere di come utilizzare tutti gli strumenti, mi auguro anche del Mes, vorrei che si esprimessero le autonomie locali e i territori prima ancora del dibattito parlamentare. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. “Abbiamo il dovere di dare al Sud sicuramente più del 34% di queste risorse, che è la percentuale che solitamente spetta al Sud.”.

Bergamo simbolo di un’Italia che quando si tiene per mano ce la fa

Quello della terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo libera da pazienti covid-19 “è un dato simbolico che fa molto bene a Bergamo e a tutti noi. Oggi questo dato consente a tutti noi di dire che ce l’abbiamo fatta a proteggere la vita e la salute di tantissimi, purtroppo tanti altri non ce l’hanno fatta e sono sempre nel nostro cuore, però Bergamo resta il simbolo di un’Italia che quando si tiene per mano ce la fa”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.