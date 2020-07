Il governatore ha detto che "siamo in presenza di gente che sa di essere positiva, che rifiuta ricoveri e tamponi, che fa feste e va a funerali, che omettono di dire in quanti erano in auto, di contatti stretti che si lamentano perché non vogliono l'isolamento”. E poi ha aggiunto: "Noi lunedì presentiamo una nuova ordinanza per inasprire le regole ma abbiamo le armi spuntate, se fosse per me prevederei la carcerazione"

Commentando i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Veneto - che sarebbero conseguenza del comportamento da parte di un imprenditore vicentino che si sarebbe rifiutato di collaborare con le autorità sanitarie -, il presidente della regione Luca Zaia ha spiegato che "siamo in presenza di gente che sa di essere positiva, che rifiuta ricoveri e tamponi, che fa feste e va a funerali, che omettono di dire in quanti erano in auto, di contatti stretti che si lamentano perché non vogliono l'isolamento. Morale, siamo al rischio elevato" (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

"Nuova ordinanza per inasprire le regole" Il governatore, nel corso di una conferenza stampa straordinaria dalla sede della Protezione civile di Marghera, ha aggiunto: "Noi lunedì presentiamo una nuova ordinanza per inasprire le regole ma abbiamo le armi spuntate, se fosse per me prevederei la carcerazione: non esiste che un positivo vada in giro a prescindere". "Io penso che a livello nazionale sia necessario prendere in mano questo dossier ma è fondamentale che ci sia un ricovero coatto - ha continuato - deve esserci un Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio, ndr), non possiamo stare li a discutere con chi non vuole farsi curare. Cosi andiamo allo schianto".

"Abbiamo oggi un Rt di 1,63%" "Sta accadendo quello che vi avevo preannunciato - ha proseguito Zaia -: siamo passati dal rischio basso al rischio elevato perché abbiamo oggi un Rt di 1,63% e avevamo 0,43%… Io non so a chi fare i complimenti sinceramente, io avrei scritto elevatissimo perché se restiamo senza mascherina a fare gli assembramenti e pensiamo che i complottisti abbiano ragione stiamo preparando la culla per il neonato perché quando tornerà il virus sarà forte e qui non ce ne sarà più per nessuno".

"Deve essere fondamentale un Tso" Parlando della nuova ordinanza di inasprimento delle misure anti Covid-19 che sarà presentata lunedì, il governatore ha spiegato: "Se uno commette un reato così grande come l'andare ad infettare delle persone e mettere a rischio la loro vita deve pagare solo una multa di mille euro? Ripeto che deve essere fondamentale un Tso, non possiamo far decidere al paziente se farsi curare o meno. Ho chiesto ai direttori sanitari di denunciare alla Procura ogni volta che vedono qualcosa che non va. Il governo prenda in mano la situazione, e invito il ministro Speranza, per fare un Dpcm o qualcosa per cui i positivi da curare e i contatti da isolare sono due attività da gestire con fermezza se serve".