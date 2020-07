Coronavirus, il bollettino del 2 luglio

I decessi totali sono 34.818. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 201. I guariti, in totale, sono 191.083, 366 in più di ieri

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 240.961. Le vittime, in totale, sono 34.818, con 30 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 25). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 201 casi (ieri erano 187). Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 48,7% del totale in Italia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 366 per un totale di 191.083. Sono 82 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 5 in meno rispetto a ieri. In 11 regioni e nelle province di Trento e Bolzano non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Le persone ricoverate con sintomi sono 963. Sono invece 14.015 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono finora 5.498.719, in aumento di 53.243 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.322.447, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.827 in Lombardia

1.299 in Piemonte

1.003 in Emilia-Romagna

397 in Veneto

324 in Toscana

281 in Liguria

831 nel Lazio

238 nelle Marche

46 nella Provincia autonoma di Trento

190 in Campania

109 in Puglia

62 in Friuli Venezia Giulia

160 in Abruzzo

134 in Sicilia

84 nella Provincia autonoma di Bolzano

11 in Umbria

13 in Sardegna

3 in Valle d’Aosta

25 in Calabria

21 in Molise

2 in Basilicata.

Le vittime approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Quanto alle vittime, se ne registrano: 16.671 in Lombardia

4.096 in Piemonte

4.265 in Emilia-Romagna

2.022 in Veneto

1.109 in Toscana

1.558 in Liguria

839 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

545 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

282 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

133 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata.