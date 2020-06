La titolare del dicastero per la Famiglia e le Pari opportunità sulla circolare Inps che estende la somma anche ai parenti non conviventi del minore: “Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela”. La presidente dei senatori di Forza Italia: “Bonus era nato per salvaguardare gli anziani, dov’è la coerenza?”. Il vicesegretario di Più Europa Falasca: “Significa sottrarre ulteriori risorse ai giovani”

Si inizia a discutere sulla circolare Inps che ha stabilito che il bonus baby sitter può essere destinato anche ai familiari dei bambini, purché non conviventi del minore, come ad esempio zii o nonni. Al centro del dibattito il tema della salute e del rischio del contagio da coronavirus, più alto negli anziani. "Ho preso atto della circolare con cui l'Inps ha esteso il bonus baby sitter anche ai familiari per la cura dei bambini. Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute era e resta una priorità", ha commentato la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti.

Bernini (FI): “Il bonus era nato per salvaguardare gli anziani” approfondimento Bonus baby sitter: può andare anche ai nonni se non conviventi. FOTO Dall’opposizione arriva anche l’osservazione di Anna Maria Bernini: "Mi ero persuasa, ascoltando schiere di virologi, che i bambini, fortunatamente colpiti dal Covid in modo lieve, possono però trasmettere il virus ai nonni facendoli ammalare gravemente - ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia - Per questo era nato il bonus babysitter: per salvaguardare gli anziani. Ora scopro che il bonus babysitter viene esteso proprio ai nonni. Ma dov'è la coerenza? Ma dove sono i virologi dei comitati che supportano il governo? Non hanno nulla da dire?".