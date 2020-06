Il ministro degli Esteri a Sky Tg24 sugli aiuti per contrastare gli effetti della pandemia: “Significa poter spendere tutti i soldi che servono e non è che i debiti ce li deve pagare qualcun altro, dobbiamo investire nelle imprese e nelle famiglie”. Sull’esecutivo: “Qualsiasi dibattito sulla caduta del governo e sui rimpasti è surreale”. Sul turismo tra Paesi europei: “Dati italiani sono buoni, quando lo spieghiamo si aprono i confini”

“Per me il Recovery Fund significa poter spendere tutti i soldi che servono e non è che i debiti ce li deve pagare qualcun altro, dobbiamo investire nelle imprese e nelle famiglie e se l’economia crescerà i soldi rientreranno per pagare il debito”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, ospite a Sky Tg24, sull’attuale governo ha poi precisato: “Stiamo andando incontro ad una crisi economica senza precedenti dal dopoguerra, a maggior ragione qualsiasi dibattito sulla caduta del governo e sui rimpasti non è solo surreale per i cittadini italiani, ma lo è senz’altro anche per tutta la comunità internazionale. In nessun Paese si sta facendo il dibattito sul sostituire il Governo, mentre approcciamo una crisi economica di questa portata” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

“Il vero grande tema è quando arriveranno i soldi del Recovery fund” approfondimento Recovery Fund, Lagarde: “È decisivo, importante adottarlo velocemente” “In questa crisi abbiamo visto due Unioni Europee - ha detto Di Maio - la prima, quella delle scuse di Ursula von der Leyen, rispetto a un primo approccio secondo me non efficace. Adesso abbiamo una Ue che ha sospeso il patto di stabilità, permette di fare i prestiti alle imprese con il 100% di garanzia pubblica, le gare d’appalto semplificate, Sure per l’assicurazione sull’occupazione, i prestiti Bei e adesso c’è il Recovery Fund”. Secondo il ministro, “il vero grande tema adesso non è solo quanti soldi ci saranno nel Recovery fund, ma quando arriveranno. Non possiamo aspettare giugno 2021, dobbiamo assolutamente lavorare, e i prossimi Consigli Europei saranno cruciali, per arrivare a una data il più vicina possibile per avere questi soldi”.