Conte: nella maggioranza "clima migliore di quello che sembra"

approfondimento

Conte sottolinea anche che ”non possiamo ritardare il confronto con imprenditori, sindacati, categorie”. "Sento dire che occorre farlo con calma. Ma quale calma? Ci prendiamo qualche giorno per coinvolgere appieno le forze di maggioranza, e lo facciamo. Poi chiamiamolo patto, chiamiamolo confronto. Ma non va rimandato". Conte si definisce una persona "che non riesce a lavorare senza una strategia. E quella sulla fase del dopo-virus - spiega - avevo cominciato a prepararla già durante l'emergenza". In merito alle tensioni nella maggioranza, per il premier, “il clima è migliore di quello che sembra”. Quanto al ministro dell'Economia Gualtieri, "ha sempre condiviso tutto con me e insieme a me. Come premier non scavalco nessuno".