“Considerate le cose che tutti leggiamo sui giornali o vediamo sui social rispetto alla situazione che c’è stata in Lombardia, è possibile che nell’Aula dove si fa politica a livello più alto non si possa dire quello che non ha funzionato in Regione Lombardia?” A parlare, ai microfoni di Start su Sky Tg24, è il deputato del M5S Riccardo Ricciardi. Il riferimento è alla polemica scatenatasi ieri, dopo l’informativa urgente alla Camera del premier Giuseppe Conte sulla fase 2. Ricciardi aveva criticato la Lombardia sulla gestione dell'emergenza Coronavirus e dai banchi del centrodestra si erano levati cori al grido di "buffone buffone".

"Attaccare giunta lombarda è minare pace istituzionale"

Accusare Conte “di alto tradimento si può, attaccare la giunta regionale lombarda è minare la pace istituzionale” ha sottolineato Ricciardi. “L’attacco strumentale alla Lega sarebbe stato se avessi attaccato a prescindere tutti i presidenti di Regione del centrodestra o della Lega, ma se mi avessero fatto finire di intervenire io avrei detto che la gestione lombarda è stata diversa da quella veneta (Gallera: "Contro Regione Lombardia una campagna d'odio"), e sono due regioni leghiste, ma in Veneto esiste un sistema di sanità territoriale e c’è stata una capacità di gestione differente rispetto a quella lombarda. Il problema non è attaccare la Lega, ma capire cosa non ha funzionato in Regione e capire i problemi che ci sono stati”.

Clima di collaborazione precario

E ancora: “Fino a tre o quattro giorni fa il clima di collaborazione non mi sembrava molto avviato. Dare del dittatore a Conte e appellarsi come nuova resistenza antifascista, questo ha fatto la Lega contro Conte. La Meloni e Salvini poco più di un mese fa hanno detto che Conte era un alto traditore per il discorso del Mes e in Europa si sono astenuti sul voto del Recovery Fund. Se vogliamo creare un clima di collaborazione benissimo, però cominciamo a dimostrarlo”.