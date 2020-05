Il presidente della Campania spiega la decisione di non firmare l'intesa Stato-regioni sulla fase 2: "C’è stato un misto di finzione e di irresponsabilità". E aggiunge: "Riteniamo che spetti al ministero della Salute il dovere di dettare linee guida per garantire le condizioni base di sicurezza"

“È il ministero della Salute che deve dettare le linee guida”

De Luca spiega il punto da lui ritenuto non accettabile: “Riteniamo che il ministero della Salute abbia il dovere di dettare linee guida per garantire le condizioni di base prioritarie per la sicurezza dei cittadini”. Il presidente della Campania ha poi spiegato che oggi nella regione non riapriranno “né i ristoranti né i pub né i mercati”. Le riaperture avverranno “giovedì”, 21 maggio, “per preparare con serietà le condizioni di igienizzazione e poi di sicurezza per i clienti, in questi tre giorni”. De Luca sottolinea: “Il passaggio alla ripresa piena della vita economica e sociale era nelle cose. Ma ci siamo arrivati nel modo peggiore, moltiplicando elementi di confusione e di pericolo futuro”.

“Dal 3 giugno liberi tutti? Io ragionerò sul contagio”

"Dal 3 giugno liberi tutti, dice il premier”, continua De Luca. “Io dal 2 ragionerò per capire a che punto è il contagio. E comunque che significa liberi tutti se abbiamo ancora curve epidemiologiche alte in alcune parti dell'Italia?", afferma ancora De Luca.