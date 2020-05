Il Carroccio continua a scendere (-0,6%). Cresce invece il partito di Giorgia Meloni (+0,7%). Più stabili Partito Democratico (-0,2%) e Movimento 5 Stelle (+0,2%). La maggioranza di Governo è al 43%, in calo dello 0,2, mentre l'opposizione di centrodestra è al 48,4% (-0,2)

La Lega di Matteo Salvini continua a registrare un calo, e pur restando il primo partito del Paese perde lo 0,6%. Consensi che invece continua a guadagnare Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, che segna uno 0,7% in più rispetto a due settimane fa. Variazioni più lievi per gli alleati di governo Partito Democratico (-0,2%) e Movimento 5 Stelle (+0,2%). Lo riportano i dati della Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi.