Il leader della Lega attacca il governo sul decreto che prevede aiuti per 55 miliardi. E sulla ministra Bellanova, che si è commossa in conferenza stampa, dice: "La Fornero 2 non commuove nessuno". Tajani: "Più che decreto rilancio, è decreto ritardo"

"I primi messaggi ricevuti sono di italiani fra il preoccupato e l'arrabbiato. Il ministro Bellanova ha pianto per i problemi dei poveri immigrati da regolarizzare, ci si sarebbe aspettati impegno e sofferenza per cittadini italiani in difficoltà". È critico il leader della Lega, Matteo Salvini, nel commentare il decreto Rilancio presentato dal premier Conte e che prevede aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese. Critica anche Forza Italia: "Non basta elencare i soldi che si investiranno. I soldi devono arrivare rapidamente altrimenti siamo alle chiacchiere e alle promesse", dice il vicepresidente Antonio Tajani (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI IN ITALIA: GRAFICHE).