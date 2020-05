Una volta riaperte attività come bar e ristoranti, dovrebbero cadere anche i vincoli che consentono gli spostamenti solo per fa visita ai congiunti, per necessità, lavoro o motivi di salute. Ma su questo il Governo sta ancora discutendo. Dovrebbe invece rimanere il divieto di spostamento tra le regioni

Al momento è solo una delle ipotesi su cui sta discutendo il governo ma da lunedì 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Una volta riaperti bar e ristoranti potrebbero perciò cadere anche le restrizioni e i vincoli che consentono gli spostamenti solo per far visita ai congiunti, per necessità, lavoro e motivi di salute.

Le indiscrezioni delle agenzie di stampa raccontano di un accordo ancora da trovare, con alcuni minsitri che sarebbero contrari a eliminare il vincolo sugli spostamenti.