“Sostenere che alcuni esponenti mafiosi siano stati scarcerati per il decreto legge ‘Cura Italia’ non solo è falso, ma è pericoloso e irresponsabile”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato, con un post su Facebook, la notizia riportata da L’Espresso secondo cui a due boss rispettivamente di mafia e ‘ndrangheta, il 78enne Francesco Bonura e il 65enne Vincenzino Iannazzo, sarebbe stata concessa la detenzione domiciliare sia per motivi di salute sia in considerazione dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA” - GRAFICHE). “Si tratta di decisioni assunte dai giudici nella loro piena autonomia, che in alcun modo possono essere attribuite all’esecutivo”, ha replicato Bonafede, che ha definito “particolarmente grave” e “inaccettabile sciacallaggio” quella che secondo lui è “diffusione di notizie false” (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO).

La ricostruzione de L’Espresso

Nella serata di ieri, 21 aprile, L’Espresso ha scritto che Bonura, condannato in via definitiva per associazione mafiosa a 23 anni di carcere e detenuto al 41bis, e Iannazzo, condannato in appello a 14 anni e 6 mesi nel luglio 2018, erano stati scarcerati. A Bonura, scrive L’Espresso, il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti in casa motivati dalle condizioni di salute del diretto interessato e sottolineando che “siffatta situazione facoltizza” il magistrato “a provvedere con urgenza al differimento dell’esecuzione pena”. Il giudice ha escluso il pericolo di fuga e ha disposto che Bonura “non potrà incontrare, senza alcuna ragione, pregiudicati” ma che è autorizzato a uscire da casa “per motivi di salute”, anche dei familiari. Nelle scorse settimane, ricorda sempre L’Espresso, anche Iannazzo è stato posto ai domiciliari dai giudici della Corte d’Assise di Catanzaro: il suo stato di salute è stato giudicato incompatibile con il carcere in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica.

Bonafede: “Governo ha attivato verifiche”

Bonafede ha spiegato che il governo ha già attivato “tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, considerato anche il regime di isolamento previsto dal 41 bis, nel rispetto dell’autonomia della magistratura”. Il ministro della Giustizia ha detto che, al momento, questa è “l’unica cosa che può fare il governo”.