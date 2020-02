Salvini: "Se l'Europa non cambia decreta la sua morte"

"Lavoriamo per cambiare l'Europa da dentro ma per noi vengono prima gli italiani. Io sono ottimista e credo che tornati al governo, riusciremo a cambiarla. Se L'Europa non cambierà, decreta la sua morte. Se continueremo a prendere schiaffoni, ne trarremo le conseguenze". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione a Roma.

"Non mi interessa tirare a campare"

È possibile l'idea di una lega in governo elettorale? "Tutto ciò che può portare a elezioni mi interessa, tirare a campare no. Penso che il 99% degli italiani abbiano capito che questo governo è unito dall'odio per Salvini - ha aggiunto - e dal non voler mollare le poltrone. Non vanno avanti troppo".