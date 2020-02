Vito Crimi a Sky Tg24: "Per i vitalizi è battaglia di equità". VIDEO

“Al momento non ci sono alternative a un governo Conte. In queste settimane come Movimento 5 stelle abbiamo preferito lavorare sulle cose da fare anziché farci trascinare da polemiche e provocazioni. Non abbiamo voluto alzare i toni nei confronti di Italia Viva, perché bastano già i loro toni”. Così Vito Crimi (CHI È), capo politico ad interim del Movimento 5 stelle dopo le dimissioni di Luigi Di Maio e viceministro dell’Interno, ospite de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24, commentando la frattura all’interno della maggioranza sulla riforma della prescrizione. “Se c’è il rischio che il governo cada sulla giustizia? No. Ma alle altre forze politiche che sostengono il governo chiediamo chiarezza e lealtà”, ha spiegato Crimi. Il M5S in piazza a Roma contro i vitalizi. DIRETTA LIVE