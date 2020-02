"Qualcuno oggi tra le fila di Italia Viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente”. Il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi attacca il movimento fondato da Matteo Renzi sul nodo della riforma della prescrizione, che trova su fronti opposti Italia Viva e il resto delle forze di governo. In giornata ad attaccare il ministro della Giustizia è stato il deputato di Iv Roberto Giachetti, che ha avvisato: "Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida". "Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare". Giachetti ha poi ipotizzato una “mozione di sfiducia” nei confronti di Bonafede se il ministro della Giustizia dovesse "continuare con una forzatura di questo tipo".

Renzi: “Per alcuni meglio rischiare la crisi che dare ragione a Italia viva”

Sul tema che sta tenendo alta la tensione all’interno del governo è intervenuto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua ultima enews: “Al momento c'è una soluzione intelligente per prendere tempo e approfondire le varie mediazioni. Si chiama Lodo Annibali, è un emendamento del Milleproroghe e serve per approfondire i temi in discussione”, afferma l’ex premier. “Se invece si vuol fare un pasticcio da azzeccagarbugli, che secondo ex presidenti della Consulta è chiaramente incostituzionale, noi non lo votiamo. Tutto qui, semplice no? E dire che basterebbe approvare il Lodo Annibali. Ma rischiare una crisi, per alcuni dei nostri ex riformisti ora giustizialisti, è meglio che dare ragione a Italia Viva", conclude Renzi.

Nelle prossime ore si decide sull’emendamento del governo

Crimi ha definito "di buon senso" l'accordo raggiunto tra Pd, M5S e Leu venerdì scorso, definito “lodo Conte bis”. Nelle prossime ore il governo dovrebbe stringere sulla prescrizione e, in particolare, sulla presentazione di un emendamento al Milleproroghe che assorba la mediazione tra Pd, M5s e Leu.

I prossimi passi del governo

Secondo quando sottolineano fonti della maggioranza, la decisione definitiva sull’emendamento che metta nero su bianco la mediazione M5s-Pd-Leu arriverà probabilmente nella giornata di domani, 11 febbraio, in occasione di un Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato nelle prossime ore. In queste ore sono diversi i contatti tra gli uffici legislativi del governo che si occuperanno della composizione dell'emendamento sul lodo Conte bis. E fonti della maggioranza non escludono che il governo potrebbe anche informare il Quirinale della sua decisione dato che, sull'ammissibilità dell'emendamento, resta più di un'incognita.