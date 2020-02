È ancora alta tensione nella maggioranza di governo sul nodo prescrizione (COSA PREVEDE LA RIFORMA). Nella giornata di giovedì il premier Conte ha trovato sul tema “un punto ancora più avanzato di mediazione” formulando una “nuova proposta efficace sul piano tecnico giuridico”. Si tratta di un “lodo” che convince il ministro M5s Alfonso Bonafede, la delegazione Pd e Leu, ma non Italia viva. E il leader di Iv Matteo Renzi rilancia: "Sulla giustizia bisogna trovare un punto di accordo tra tutti. Se non vogliono, il Parlamento deve scegliere fra la legge Bonafede-Salvini e quella di Orlando-Gentiloni. Io sto con i secondi, il Partito democratico sta con il Movimento cinque stelle” (RENZI CONTRO BONAFEDE).

Renzi: no giustizialismo, Pd cede al populismo M5s

Nella mattinata di venerdì 7 febbraio Matteo Renzi in un’intervista radio ha commentato la “fumata grigia” arrivata in nottata sulla prescrizione, con l'accordo trovato da Pd, Leu e M5s, mentre Italia Viva si è sfilata. "Il compromesso tra M5s, Pd e Leu mantiene un principio giustizialista che non condivido. E Bonafede non lo mantiene solo sulla prescrizione: è quello che fa un video quando arriva Battisti, che confonde dolo e colpa, che dice che gli innocenti non vanno in carcere. Lucia Annibali propone di prenderci del tempo, di studiare le carte. Non capisco perché su una cosa del genere vai a incastrarti. E non capisco perché il Pd tradisce le scelte del nostro governo. Il giustizialismo è il populismo dei mediocri", dice Renzi che poi attacca i suoi ex compagni di partito: "Quando sento Zingaretti dire che ci vuole un cambio di passo del Governo sono contento. Ma poi il Pd cede al populismo del Movimento 5 Stelle sulla giustizia" (GUBITOSA: M5S NON CEDE).

Prescrizione spacca maggioranza

Sul tema prescrizione la maggioranza resta quindi divisa. Conte è riuscito a trovare un punto di intesa tra M5s, Pd e Leu, ma non Italia viva. Nel suo progetto, il blocco della prescrizione scatterà in via definitiva solo dopo una condanna in appello. Il premier annuncia per lunedì un Consiglio dei ministri straordinario per approvare la riforma del processo penale "per abbreviare i tempi dei processi”. I partiti di maggioranza (tranne Iv) vogliono accelerare e siglare l'intesa. Il "lodo Conte bis" attenuerebbe il blocco della prescrizione introdotto a gennaio dalla legge Bonafede. Arriverà una norma per fermare il decorso dei termini dopo il primo grado di giudizio, ma far tornare a decorrere la prescrizione in caso di assoluzione in appello. Ciò vuol dire che il blocco scatterebbe davvero, in via definitiva, solo per la doppia condanna, in primo e secondo grado. Si valuterà nelle prossime ore un emendamento al decreto Milleproroghe o, se non ammissibile, un decreto ad hoc da varare lunedì per recepire l'intesa raggiunta a Palazzo Chigi in serata (MELONI: SPERO RENZI VADA FINO IN FONDO).

Iv si sfila

Ma la proposta di Conte non piace ai renziani che, come già preannunciato, restano fermi sulla richiesta di un rinvio. E ipotizzano una mozione di sfiducia a Bonafede sfidando gli alleati: "Vedremo chi ha i numeri al Senato”. Iv annuncia anche che voterà il suo emendamento Annibali al decreto Milleproroghe per rinviare di un anno la legge Bonafede sulla prescrizione. Inoltre, il 24 febbraio in Aula alla Camera diranno sì alla proposta di legge del forzista Costa: se venisse bocciata, sono pronti a presentarla anche al Senato con la firma di Matteo Renzi.