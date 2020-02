Viminale: via libera all’aumento del rimborso per i migranti accolti

Il ministero dell’Interno - in seguito ad un parere chiesto all'Anac - ha inviato una circolare ai prefetti per indicare che potranno essere aumentati i rimborsi per ogni migrante accolto. La decisione arriva dopo che l’ex ministro Matteo Salvini aveva tagliato da 35 a 19-26 euro il rimborso per ogni migrante ospitato nelle strutture di accoglienza, motivo per cui tanti bandi lanciati dalle prefetture sono andati deserti, creando un problema che le prefetture stesse hanno segnalato al Viminale.