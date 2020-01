Elezioni regionali in Emilia Romagna, Elly Schlein la più votata

Le elezioni regionali in Emilia Romagna si sono concluse con la vittoria di Stefano Bonaccini, il governatore uscente di centrosinistra, che ha prevalso sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Nel consiglio regionale a raccogliere il maggior numero di preferenze è stata Elly Schlein, ex europarlamentare, che ha infatti preso 15.975 preferenze nella circoscrizione di Bologna. Si è candidata con la lista "Emilia Romagna coraggiosa" ed è stata votata più di ogni altro candidato, compresi quelli del Pd. Ha superato anche Alessio Mammi, che a Reggio Emilia ha preso 14.688 preferenze e il vicepresidente della Regione Raffaele Donini, con 13.786. Nel centrodestra vanno forte Marco Lisei di Fratelli d'Italia a Bologna (9.383) e il leghista Matteo Rancan a Piacenza (9.383).

"Un'operazione politica e culturale"

"Siamo riusciti nel tentativo di aggiungere a questa coalizione un pezzo importante, per rimotivare una parte di elettori che in questi anni sono rimasti senza casa. Credo sia un'interessante premessa per il futuro" ha detto l'ex europarlamentare. "E' stata un'operazione politica e culturale insieme - ha detto - abbiamo messo insieme sensibilità diverse, forze ecologistiche, una lista transnazionale come Diem 25, una cultura ecologista, progressista e femminista. Credo sia un bell'esempio di come ripartire per riaggregare tante persone. Personalmente sono felice e commossa: credo sia stato anche ripagato, in questi anni, il lavoro di rappresentanza che ho fatto come europarlamentare" (L'AFFLUENZA IN EMILIA ROMAGNA). Poi la Schlein ha concluso: "Le sardine hanno contato molto in questo risultato, nel cambiare il clima e farci ritrovare un senso di comunità. E non sentirci schiacciati da una destra che sembrava inarrestabile. Abbiamo dimostrato che non è inarrestabile". Così la consigliera regionale neoeletta (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI).