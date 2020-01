"Mi sono alzato assolutamente soddisfatto, perché abbiamo fatto tutto quello che è umanamente possibile e anche di più". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Bologna, all’indomani del voto per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria. “Abbiamo raddoppiato i nostri eletti in queste due regioni, è un passaggio importante, vuol dire che abbiamo fatto tanto, dobbiamo fare di più. Per quel che mi riguarda il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato". E poi ancora: "Rifarei tutto, anche il citofono. Borgonzoni era la miglior candidata possibile". E lancia la sfida: "In primvare si vota in altre regioeni, quattro sono a guida PD, lotteremo per vincere. Abbiamo vinto 8 delle ultime 9 elezioni regionali, direi che poteva andare peggio".

In Calabria rapidamente una nuova giunta

“In Calabria la Lega non si era mai presentata alle regionali, era la prima volta con il nostro simbolo sulla scheda e siamo testa a testa a essere il primo partito del centrodestra. Un motivo di orgoglio essere messi alla prova della guida della regione. Sarò in Calabria questa settimana per ringraziare gli elettori, e per dare una squadra di governo e di Giunta più velocemente possibile in una terra massacrata".