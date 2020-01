"Dopo due anni che faccio la stessa domanda a Salvini e alla Lega senza avere risposta, ieri sera l’ho incrociato a San Giovanni in Persiceto e gliel'ho fatta in faccia". L'ex eurodeputata Elly Schlein ha postato sulla sua pagina Facebook il video (diventato subito virale) dell'incontro con il leader della Lega fuori da un ristorante durante il suo tour pre elettorale in Emilia Romagna. "Perché a Bruxelles non siete mai stati alle riunioni sui trattati di Dublino?", la domanda della Schlein, a cui sono seguiti alcuni secondi di silenzio da parte di Salvini.

Salvini: "Seguite le riunioni importanti"

Matteo Salvini sembra non voler rispondere, guarda lo smartphone. Poi ribatte all'ex eurodeputata con un "Le riunioni importanti le ho seguite", prima di allontanarsi con il suo seguito. La Schlein continua: "Fontana era con me in commissione e non è mai venuto, le cose si cambiano ai tavoli", ma Salvini è già lontano e non risponde.