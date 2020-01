Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio affronta il tema caldo della Libia e, in un’intervista al Fatto Quotidiano, non risparmia critiche all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Puntava solo sull’immigrazione per fare campagna elettorale". Pronta la replica dell’ex alleato di governo ai microfoni di Radio24: "Anche a gennaio 2020 è colpa di Salvini?".

Di Maio: "Salvini sbagliò sulla Libia"

"La situazione sul piano della sicurezza è difficile, ma la missione della Ue è in corso e lavora a un incontro con Al Sarraj e Haftar. Se non sarà possibile in Libia, lo terremo altrove", ha spiegato Di Maio, sottolineando tuttavia anche l’importanza degli altri attori coinvolti: "Perché si sblocchi la situazione è fondamentale che si parlino Stati Uniti e Russia". Ma non è mancata l’occasione per una stoccata all’ex alleato e ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Avocò totalmente a sé il dossier libico - ha detto Di Maio - puntando solo sull'immigrazione per farne un tema da campagna elettorale. Una scelta del tutto sbagliata". E ha aggiunto: "Qui se la guerra continua i rischi saranno ben altri, con la proliferazione di cellule terroristiche a pochi chilometri dalle nostre coste. Non ci sono minacce dirette per il nostro Paese ma queste cellule di terroristi stanno proliferando".

Salvini: "Se non sono capaci di fare i ministri facciano altro"

A stretto giro è arrivata la risposta di Matteo Salvini: "Anche a gennaio 2020 è colpa di Salvini? - ha detto il leader della Lega ai microfoni di Radio24 - È un po' noioso. Aumentano le tasse è colpa di Salvini, se Trump attacca e avvertono tutti tranne noi è colpa di Salvini. Cambiassero ritornello". E poi ancora, riferendosi direttamente al governo: "Se non sono capaci di fare i ministri facciano altro. Io sarei in Libia, non a parlare di legge elettorale con Zingaretti. Se Conte e Di Maio parlano con tutti, fanno incazzare tutti. Stiamo su Scherzi a parte. Ora non parla più nessuno con noi". E sul ministro degli Esteri: "Di Maio non è chiaramente all'altezza, ma non è colpa solo sua. È la squadra che non va. Difficile attaccare un ministro quando è tutta la squadra di governo che è raffazzonata".