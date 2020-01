Matteo Salvini replica in maniera ironica all’episodio che ha visto protagonista Papa Francesco, che in piazza San Pietro è stato strattonato da una fedele che gli ha afferrato il polso con forza, con il Pontefice che si è liberato dando dei piccoli schiaffi alla mano dell’insistente ammiratrice (LE FOTO DELL'EPISODIO - LE SCUSE DEL PAPA). Il leader della Lega ha postato un video su Facebook in cui interpreta una sorta di scenetta-parodia.

Salvini accarezza la “fan”

La location scelta dal segretario leghista per questo video è una pista innevata da sci. Salvini, come il Papa, viene preso per mano da una finta fan, interpretata dalla sua fidanzata, Francesca Verdini. Quindi simula in un primo momento rabbia e fa il gesto di reagire con uno schiaffo. Ma poi cambia idea e alla fine, invece di allontanarsi bruscamente come ha fatto il Papa, rivolge una carezza alla finta sostenitrice, per poi allontanarsi divertito. Il post è titolato: "Strattonato da fan agitata", accompagnato da un cuoricino.