M5s, deputata Yana Ehm posta foto dalle Maldive. È polemica sui social

Una foto scattata su una spiaggia alle Maldive postata sui social dalla parlamentare del M5s, Yana Chiara Ehm, nel giorno di Santo Stefano ha scatenato numerose polemiche. La deputata, 29enne, membro della commissione Affari esteri alla Camera, ha pubblicato sia su Facebook che su Instagram uno scatto che la ritrae a Thodoo, "la watermelon island delle Maldive", come definisce l’isola la stessa pentastellata che alla fine del post scrive "anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo". Una precisazione che non è servita a risparmiarle critiche e in alcuni casi anche insulti. C’è però anche chi ha difeso la deputata.

Gli attacchi sui rimborsi del M5s

La deputata è stata attaccata soprattutto in merito ai rimborsi del M5s, che ha visto coinvolto negli ultimi giorni anche il ministro dimissionario Lorenzo Fioramonti. Secondo le regole interne del Movimento, ogni parlamentare deve restituire circa duemila euro, sottraendoli ai circa 10mila netti che riceve. Yana Ehm è fra i morosi. E c’è chi nei commenti al post su Facebook glielo fa notare: "Vogliamo parlare della rendicontazione ferma a febbraio 2019? Ma forse dalle Maldive si riesce a seguire la situazione politica, immagino come, ma non è possibile fare un bonifico!".

La risposta di Yana Ehm

"Dati gli svariati commenti sulla rendicontazione - risponde Yana Ehm - fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va 'chiuso' il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto, ho già preso prossimo appuntamento. Per ogni altra delucidazione sono disponibile via messaggio o mail (alcuni hanno addirittura il mio numero di cellulare...). Un caro saluto a tutti, Yana".

Gli altri commenti

A prescindere dalla vicenda delle restitutizioni del M5s, la foto di Yana Ehm in spiaggia sull'altalena ha attirato altre critiche. Per Oliviero l'immagine postata "non è sicuramente indice di sobrietà quale sarebbe stata auspicabile da chi ci rappresenta in questo delicato momento di austerità economica". Maria ironizza: "È nella Commissione Affari Esteri. Le Maldive sono all'estero, no?". Ma c’è anche chi sta dalla parte della parlamentare: "Rilassati e goditi un po' di tranquillità", scrive Lorena. "Grazie mille, un abbraccio grande", risponde Ehm.