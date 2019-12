"Nel 2020, una delle prime cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad Autostrade, con l'affidamento ad Anas e il conseguente abbassamento dei pedaggi autostradali”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Luigi Di Maio, che torna ad accendere una polemica che sta creando tensioni anche all'interno dell'esecutivo. “Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspettano una risposta - aggiunge - E noi gliela daremo. Non solo a loro, ma a tutto il Paese”.

"Revoca costa 23 miliardi? Enorme sciocchezza"

"Vi ricordate quando tutti dicevano che revocare la concessione ad Autostrade ci sarebbe costato almeno 23 miliardi di euro? - domanda Di Maio - I Benetton avevano persino inviato una lettera al governo in cui minacciavano la stessa penale. Peccato per loro, però, che sia una enorme sciocchezza, una vera e propria montatura alimentata anche da tv e giornali che pur di screditare il M5S farebbero di tutto”, attacca il ministro degli Esteri, facendo riferimento alla relazione della Corte dei Conti su Autostrade: secondo i giudici contabili non ci sarebbero le basi legali per chiedere risarcimenti non sostenibili.

La lettera di Autostrade

Il 23 dicembre la società Autostrade, in una lettera, ha minacciato di intentare una causa da 23 miliardi di danni per la norma sulle concessioni approvata salvo intese nel decreto Milleproroghe. Sui prossimi passi il governo è diviso: Di Maio spinge per la revoca, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli frenano.