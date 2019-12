Prorogato, di nuovo, lo stop dell'aumento dei pedaggi sulle autostrade. E’ quanto annuncia Autostrade per l’Italia a proposito dell’aumento dello 0,81% previsto per il 2019, già sospeso e ora nuovamente prorogato. “Dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - si legge in una nota di Aspi – abbiamo comunicato al Mit di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019".

Tariffe agevolate

Non solo, Aspi fa sapere di essere al lavoro per “valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all'utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza". In sostanza, rivedere le tariffe dei pedaggi in zone cosiddette critiche, dove lo scorrimento dei veicoli non è sempre facile.

Pedaggi in zone critiche

Nel corso dell'incontro tra Aspie Mit "sono state valutate tutte le opportune e necessarie misure al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità delle autostrade attualmente interessate dalle restrizioni alla viabilità”. "Sulla base di tali elementi e, all'esito delle verifiche in corso, - fa sapere il Ministero - il Mit ha richiesto al concessionario l'adozione di ogni misura utile al superamento delle criticità”. In tale contesto Aspi si è anche impegnato a valutare soluzioni di agevolazione tariffaria”.