La Lega cala di un punto nei sondaggi e si ferma al 31,7%, ma frenano anche i principali partiti della maggioranza giallo-rossa: Pd e M5s. Continuano a crescere, invece, i consensi di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ma non tanto da compensare la flessione del Carroccio e di Forza Italia. Come conseguenza, l'opposizione di centrodestra scende, nel suo complesso, sotto la soglia del 50%. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi.

Frena anche Italia Viva (4,5%)

Nel dettaglio, il Pd è fermo al 18,7% (-0,6) e il M5s al 16,3% (-0,4). In positivo Fratelli d'Italia al 10,4% (+0,7), mentre Forza Italia è al 6,7% (-0,4). Anche Italia Viva di Matteo Renzi frena (4,5%) rispetto alla rilevazione precedente, forse anche sulla scia delle inchieste giudiziarie e delle polemiche che hanno investito il suo leader. Azione di Carlo Calenda, invece, accresce i consensi di mezzo punto percentuale salendo al 2%, così come sale La Sinistra (2,5%), in leggera ripresa (+0,4) probabilmente anche grazie alle mobilitazioni di piazza anti-Salvini delle ultime settimane.

Ecco tutti i dati:

Supermedia liste

Lega 31,7 (-1,0)

PD 18,7 (-0,6)

M5S 16,3 (-0,4)

FDI 10,4 (+0,7)

Forza Italia 6,7 (-0,4)

Italia Viva 4,5 (-0,3)

La Sinistra 2,5 (+0,4)

Azione 2,0

+Europa 1,9 (-0,1)

Verdi 1,6 (+0,1)

Supermedia aree Parlamento

Maggioranza di governo 42,0 (-0,9)

Opposizione di centrodestra 49,7 (-0,9)

Supermedia coalizioni politiche 2018

Centrodestra 49,7 (-0,9)

Centrosinistra 27,1 (-0,1)

M5S 16,3 (-0,4)

LeU 2,5 (+0,4)

Altri 4,3 (+0,9)

N.B: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (28 novembre).