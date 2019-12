Si continua a trattare sulla manovra, con la maggioranza di nuovo riunita questa mattina per trovare un accordo, in particolare sulla plastic tax. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo un vertice serale che non è servito a uscire dallo stallo, ha assicurato che il clima è buono. Ma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, prevede una crisi di governo al 50%: "Litigano su tutto, ci sta che si voti". "È un pessimista cosmico", ha ribattuto a stretto giro il premier.

Le tensioni su plastic tax, sugar tax e auto aziendali

Il terreno di scontro sono la plastic tax, la sugar tax e la tassa sulle auto aziendali, che Iv vorrebbe abrogare del tutto. Un’idea che non dispiace al centrodestra, che minaccia di votare la proposta del partito di Renzi, battendo così la maggioranza. "Le tasse contro la plastica e lo zucchero ‘funzionano’ mediaticamente per i populisti - ha detto Renzi - ma sono un autogol per le aziende" e rischiano di "far licenziare 5.000 persone". Nella serata di giovedì, al vertice con Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, Iv ha puntato di nuovo i piedi sulla questione, ma l’incontro è finito in un nulla di fatto. Ma il tempo stringe e Maurizio Lupi ha fatto già sapere che è pronto a ricorrere alla Consulta (come fece l'anno scorso il Pd) se alla Camera non sarà dato tempo adeguato per esaminare la legge di bilancio.