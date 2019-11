Di Battista: "Alle prossime elezioni ci sarò"

"Alle prossime elezioni politiche ci sarò". Ad annunciarlo è Alessandro Di Battista in una intervista al "Fatto Quotidiano". Per l'esponente M5S (che alle ultime elezioni ha rinunciato a ricandidarsi), "il Movimento deve alzare il tiro su determinati temi, come la giustizia, il Mes e le fondazioni dei partiti. Luigi Di Maio lo sta facendo e io sono dalla sua parte, lo sostengo in questa linea".

"Non vivo di denaro pubblico"

Quanto a un suo possibile ingresso nella struttura del Movimento, Di Battista risponde: "Vediamo. Non vivo di denaro pubblico e devo lavorare per mantenere la mia famiglia". "Voglio che il Movimento - aggiunge - porti avanti le sue battaglie come la revoca delle concessioni ai Benetton. Su questo ci giochiamo il futuro".