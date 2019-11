La votazione su Rousseau (COS'E' - COME FUNZIONA) è in corso: è iniziata alle 12 e finirà alle 20 di oggi. E stabilirà se il M5s dovrà partecipare alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. "Vi invitiamo a votare 'no' al quesito proposto su Rousseau, per permettere la presentazione della lista M5s alle prossime Regionali in Emilia-Romagna", scrivono gli esponenti emiliani, in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del M5s della Regione. Intanto, Luigi Di Maio fa sapere: "Di solito preferisco non votare, ma chiedere al Movimento quale sia la direzione da prendere". E aggiunge: "Gli uomini soli al comando diventano dei palloni che poi scoppiano. Io credo che le decisioni importanti vanno prese con gli iscritti".

Il messaggio del M5s in Emilia-Romagna

Per gli esponenti pentastellati in Emilia-Romagna, il Movimento "sta attraversando una fase di cambiamento", ma ricordano, "mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna". E aggiungono: "Tanti attivisti e portavoce dell'Emilia-Romagna in questi mesi hanno manifestato la volontà che il M5s si presenti alle elezioni regionali, in programma per il prossimo 26 gennaio".

Il voto su Rousseau

Il m5s ha rotto gli indugi sul voto su Rousseau la sera di mercoledì, annunciando sul Blog delle Stelle che l'indomani si sarebbe svolta la votazione sia sulla tornata elettorale in Emilia-Romagna che su quella in Calabria. È "il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali", si legge nel lungo post sul blog. La decisione ha raccolto diverse critiche, tra cui quelle di Paolo Parentela che ha annunciato le dimissioni immediate dall'incarico di coordinatore del Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale delle Regionali della Calabria.