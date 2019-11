Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 26 gennaio del 2020. Ad annunciarlo il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, all'inizio della seduta del Consiglio del 19 novembre. Nello stesso giorno di gennaio si andrà a votare anche in Emilia Romagna, sempre per le elezioni Regionali (TUTTE LE ELEZIONI DEL 2020).

Lo stesso giorno il voto in Emilia Romagna

Proprio sulla concomitanza con la data delle Regionali in Emilia Romagna, il presidente Oliverio ha commentato: "Una scelta che consentirà di utilizzare per le operazioni elettorali la piattaforma del Ministero dell'Interno, con una razionalizzazione delle spese. Prima del sessantesimo giorno antecedente alle elezioni, provvederò ad emanare il decreto d'indizione della consultazione".

Sarà la nuova Giunta ad approvare il bilancio

Il governatore Oliverio ha poi spiegato di aver proposto in Giunta “l'approvazione dell'Esercizio provvisorio, lasciando libero solo il capitolo relativo alle spese elettorali. Ritengo giusto lasciare al nuovo Consiglio ed alla nuova Giunta, per doveroso rispetto istituzionale, il compito di approvare il bilancio di previsione della Regione per il prossimo anno".

I possibili candidati

La Calabria è una delle ultime tre regioni del Sud a essere ancora governata dal centrosinistra (TUTTI I GOVERNATORI – LA MAPPA). Il centrosinistra potrebbe candidare proprio il presidente di Regione uscente Oliverio, ma questo complicherebbe notevolmente un accordo con il Movimento 5 stelle, che attualmente si trova all’opposizione in Regione. In Calabria i pentastellati sono più forti rispetto ad altre regioni: sono stati infatti i più votati alle ultime elezioni Europee, con oltre il 26% dei voti. Tutto da decidere invece nel centrodestra, che deve ancora fare il nome del proprio candidato.