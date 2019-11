"Voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato di stare lavorando all’obiettivo con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Dal premier arriva quindi un appello ai gruppi parlamentari “a collaborare” sull’iter della legge di bilancio. "Completiamo l’opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora più ambiziosi", chiede.

Conte su Manovra: "Deve vincere la verità"

Per Conte, dopo lo sforzo per sterilizzare le clausole sull'Iva, non deve passare il messaggio di una manovra di tasse: "La pressione fiscale infatti non è aumentata. Deve vincere la verità contro le mistificazioni e le menzogne". Il premier ricorda quindi le "numerose misure a favore delle famiglie e delle imprese, i tre miliardi ai lavoratori e i tre come superbonus". E sulle divisioni interne alla maggioranza, precisa: "I sondaggi dimostrano che le continue punzecchiature non pagano e sono un assist a Salvini".