Una cena a Bologna con oltre 2mila volontari. Ospiti d’onore il governatore uscente Stefano Bonaccini e il segretario nazionale Nicola Zingaretti. L’occasione è il lancio della campagna elettorale del Pd a sostegno della candidatura dello stesso Bonaccini alla presidenza della regione Emilia-Romagna.

Svelato il simbolo dei dem per le regionali in Emilia-Romagna

Durante la cena viene svelato il simbolo dei dem per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio: il logo del Pd con la scritta 'Bonaccini presidente' in bianco su campo rosso.

"Il Pd in questa legislatura ha sostenuto Bonaccini compattamente e convintamente, e altrettanto compattamente e convintamente ha puntato sulla sua ricandidatura per il futuro dell'Emilia-Romagna", ha spiegato il segretario regionale, Paolo Calvano, aggiungendo: "Bonaccini rappresenta un valore aggiunto per la nostra regione e questo è alla base della nostra scelta".

Zingaretti: "Ogni picconata al Pd è un favore a Matteo Salvini"

Il candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna ha lanciato un invito: "Non ne possiamo più di litigare, non ce la facciamo più. È una cosa che non danneggia solo me. Non si possono fare alleanze solo per battere gli avversari perché gli italiani se ne accorgono e ti mandano a casa".

"Io non mi permetterò mai di picconare gli alleati di governo” ha aggiunto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, “ma dico anche che ogni picconata al Pd è un favore a Matteo Salvini, non fatelo".