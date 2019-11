Manovra, vertice Pd: tensione per atteggiamenti di Renzi e Di Maio

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riunito in mattinata alla Camera i ministri dem e i capigruppo. Tema del vertice, durato due ore, è stato la manovra. Secondo quanto riporta l’Ansa, che cita fonti presenti all’incontro, nel corso della riunione è emersa "esasperazione per i continui atteggiamenti di Renzi e Di Maio". "A forza di tirare, la corda si spezza", è l'analisi dei partecipanti al vertice (TUTTE LE CIFRE SULLA MANOVRA).

Renzi: tassa auto non ci sarà, avanti così

Proprio oggi, il leader di Italia Viva, l’ex premier Matteo Renzi, ha scritto su Facebook: "Nei giorni scorsi ci hanno accusato di essere sfasciacarrozze perché chiedevamo di cancellare provvedimenti sbagliati come l'aumento delle tasse sulle auto aziendali. Adesso che questa misura sbagliata è stata cancellata potremmo toglierci tanti sassolini dalle scarpe e chiedere che fine hanno fatto quelli che una settimana fa ci insultavano. Italia Viva è nata per risolvere problemi, non per fare polemiche. E adesso possiamo dire che la tassa sulle auto aziendali non ci sarà. Avanti così” (LE NOVITÀ SULLE AUTO AZIENDALI).

Frenata su Plastic Tax

Intanto, sul fronte delle misure, il governo sta lavorando all'ipotesi di un dimezzamento della tassa sulla plastica, la Plastic tax, uno dei provvedimenti che hanno scatenato i maggiori dibattiti nella maggioranza e non solo. Sul tavolo c’è sia la riduzione della gamma dei prodotti coinvolti sia l'entità del prelievo, e si valuta l'ipotesi di un rinvio a luglio (COSTA A SKY TG24: C'È VOGLIA DI MIGLIORARE PLASTIC TAX)