Migranti, ministro Lamorgese: "Nessuna invasione, aumentano i rimpatri"

"Non siamo di fronte ad alcuna invasione": così la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, che, numeri alla mano, precisa: "Nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018. I dati a cui si fa riferimento sono relativi al solo mese di settembre". In un'intervista del ministro al quotidiano la Repubblica si confrontano gli sbarchi di settembre 2018 e 2019: "in effetti l'incremento numerico c'e' stato - ha detto la Lamorgese - ma è riconducibile soprattutto all'aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo". (COSA PREVEDE IL MEMORANDUM ITALIA-LIBIA)

Aumento dei rimpatri

In particolare, spiega la ministra: "Nel 2018 i migranti approdati qui con piccole imbarcazioni sono stati circa 6mila, mentre dall'inizio di quest'anno sono circa 7.500, e la tendenza all'incremento s'era registrata già' dal mese di aprile". Spiega che il Viminale si attivato per intensificare l'attività di rimpatrio: "A ottobre sono sbarcati sul territorio italiano 379 tunisini e siamo riusciti a rimpatriarne 243, di cui 138 sbarcati nello stesso mese. In questo modo la percentuale dei rimpatriati rispetto agli sbarcati è di oltre il 60 per cento".

Evidenzia poi un fatto importante che si è verificato con l'ultimo sbarco della Ocean Viking: "in quest'occasione Francia e Germania hanno offerto la disponibilità ad accogliere il 72 per cento dei migranti, dando di fatto già attuazione al pre-accordo di Malta, che comincia quindi a dare i primi risultati".