Per il governo gialloverde è un giorno importante: stasera, infatti, è previsto al Senato il voto di fiducia al decreto sicurezza bis. Una prova che servirà a valutare la tenuta dell’esecutivo e capire se ha ancora la forza di andare avanti. La maggioranza assoluta, con ogni probabilità, non sarà raggiunta. Ma anche se il testo passerà, il leader della Lega Matteo Salvini “conterà i voti” dei senatori del M5S per poi trarre le sue conclusioni. Riflettori puntati su alcuni dissidenti pentastellati, mentre la tensione tra i due partiti rimane altissima.

Salvini sulla Tav: "Chi dice no mette a rischio governo"

Ieri sera Salvini ha lanciato un altro aut aut agli alleati Cinquestelle. Da Colico, li ha attaccati e li ha avvertiti sull'altro passaggio atteso in Aula prima delle vacanze: la Tav. “La mozione M5S è un problema, chiunque dirà no alla Tav metterà a rischio il governo”, ha detto durante il comizio in provincia di Lecco. Il riferimento è alla mozione dei 5S al voto mercoledì. “Sono stufo degli attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati”, ha aggiunto Salvini. E ancora: "Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce”.