C'è un approdo per la Ocean Viking, la nave gestita dalle Ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, con a bordo 104 migranti salvati il 18 ottobre (FOTO). La nave sbarcherà a Pozzallo, secondo quanto fa sapere il Viminale, che ha autorizzato l’arrivo dell’imbarcazione nel porto siciliano. "Si è appena conclusa - informa il ministero - la procedura di ricollocazione" dei migranti soccorsi "in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, ne accoglieranno 70”.

Msf: "Apprezziamo soluzione di Francia, Germania ed Italia"

"Siamo sollevati ed apprezziamo che Francia, Germania ed Italia abbiano finalmente trovato una soluzione per il ricollocamento di tutti i 104 naufraghi a bordo della Ocean Viking e per i 90 sulla Alan Kurdi (in realtà, per quest'ultima nave, non c'è ancora un'autorizzazione allo sbarco, ndr.)". Lo ha detto Michael Fark, capomissione di Medici senza frontiere.

L’appello di Franceschini

Poco prima della decisione del Viminale, il ministro Dario Franceschini aveva lanciato un appello per la concessione di un approdo alla nave. ”Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”.

Salvini: “Sbarco in Italia inaccettabile affronto”

Opposta la posizione del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini: ”Sarebbe un inaccettabile affronto per l'Italia se l'Ocean Viking, nave norvegese di ong francese, dovesse sbarcare per l'ennesima volta sempre e solo in Italia. Il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha già più che raddoppiato gli arrivi di clandestini: basta!”, ha dichiarato Salvini.

La vicenda della Ocean Viking

La nave della Ong Sos Mediterranée, oltre 10 giorni fa, aveva soccorso i migranti a largo della Libia ma non era ancora riuscita a portarli a terra. Italia e Malta, in un primo momento, hanno detto "no" all'attracco dell'imbarcazione. A bordo ci sono due donne incinte e 41 minori.