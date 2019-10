Lega e Centrodestra in crescita nei sondaggi, maggioranza di governo giallo-rossa in calo: sono questi i dati che emergono dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi. Il partito di Matteo Salvini guadagna 1,2 punti portandosi al 32,6%. In rialzo anche FdI, all'8,2% (+0,3), e Forza Italia, al 6,9% (+0,3). Frenano invece i partiti dell’esecutivo, con il Pd che perde 0,7 punti, scendendo al 19,1% e il M5s che perde 0,8 punti, fermandosi al 18,7%. Le forze che sostengono il governo raggiungono nel loro complesso il 44,5%, in calo di 1,3 punti, mentre l'opposizione di centrodestra cresce di 1,9 punti, al 48,7% (LA SUPERMEDIA DI UNA SETTIMANA FA).

I numeri della Supemedia

Dopo diverse settimane di sofferenza, la Lega rimbalza oltre il 32%, trainando la crescita dell’intero centrodestra, reduce dalla manifestazione unitaria di piazza a Roma. Al contrario, le due forze principali di governo perdono punti. I cali sommati di Pd e M5s toccano un punto e mezzo percentuale. Perdita solo in minima parte compensata dalla crescita di Italia Viva (+0,2%) che tocca quota 4,7% e si avvicina alla soglia psicologica del 5%, ancora lontana dall’obiettivo dichiarato della doppia cifra. Fino ad ora le forze della coalizione di governo erano rimaste circa ad un punto di distanza dal centrodestra, mentre gli ultimi dati allargano la forbice ad oltre 4 punti (IL SONDAGGIO IXÈ DEL 23 OTTOBRE).

Come viene fatta la Supermedia di YouTrend

La Supermedia di YouTrend per Agi, è una media degli ultimi 15 giorni con un confronto con i dati di due settimane fa (10 ottobre in questo caso). Gli Istituti considerati sono: Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, SWG, Tecnè.