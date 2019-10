Lega stabile, sale l’M5S, Pd e Italia Viva in calo. È quanto emerge da un sondaggio Ixè condotto per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3. Il partito di Salvini si conferma prima forza con il 30,5% dei consensi, con una leggera flessione dello 0,2 rispetto alle rilevazioni della settimana scorsa. Scende invece il Pd che passa al 19,8 dal 20,4% mentre cresce il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 20,8 dal 19,7.

Su i 5 Stelle, Lega resta prima, cala Renzi

Se il centrodestra in generale sembra avere tratto vantaggio dalla manifestazione antigovernativa di San Giovanni, la Leopolda non pare avere giovato al partito di Matteo Renzi che dal 4 cala al 3,5. Dagli altri numeri emerge che Fratelli d'Italia sale all'8,7 dal 8,2% mentre Fi sale al 8,1% dal 7,8%. In calo ancora +Europa che passa dal 2,5% al 2,1%.

Sondaggio Swg: anche Italia Viva cresce

Invece secondo una rilevazione Swg, realizzata tra il 16 e il 21 ottobre, se è vero che la piazza di San Giovanni spingerebbe il centrodestra, Italia Viva uscirebbe altrettanto rinvigorita dalla Leopolda. Secondo l’istituto la Lega sale al 34% dal 33,2 della scorsa settimana, il Pd cala al 18,8 dal 19,4, M5S scende al 17,8 dal 18,6, Fdi arriva all'8,4 dal 7,6, Italia Viva cresce al 5,6 dal 5,3, Forza Italia sale al 5,5 dal 5,1.