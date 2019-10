Lieve flessione per i primi tre partiti italiani, con la Lega al 31,6%, il Pd al 19,6% e il M5S al 19,5%, e l’opposizione di centrodestra in vantaggio di poco più di un punto sulla maggioranza giallo-rossa: sono queste le principali indicazioni che emergono dal sondaggio settimanale Supermedia elaborato da YouTrend per Agi (TUTTI I SONDAGGI).

Lega resta primo partito al 31,6%

In dettaglio, il Carroccio arretra di 0,2 punti, scendendo al 31,6%, il Pd di mezzo punto al 19,6% e M5s di 0,3 punti al 19,5%. Performance positiva per Italia viva di Renzi che guadagna 0,3 punti, salendo al 4,6%. Stabili FdI e Forza Italia che si confermano, rispettivamente, al 7,8 e al 6,6 per cento. La Sinistra scende di 0,1 attestandosi sul 2,1%. In crescita i Verdi (1,9). +Europa perde lo 0,4 e si ferma a1,8%.

Opposizione di centrodestra in vantaggio di un punto su Pd-M5S

La maggioranza di governo ottiene complessivamente il 45,8% dei voti degli elettori: è in calo dello 0,6 rispetto alla scorsa settimana. Scende anche l’opposizione di centrodestra (-0,5), anche se resta la coalizione in vantaggio, al 47,1%. L’opposizione di centrosinistra non va oltre il 2,8% (+ 0,7). Si sottolinea che le variazioni indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (3 ottobre).