“Leggete bene!”. Luigi Di Maio torna a parlare di manovra economica e lo fa rilanciando su Facebook, con questa didascalia, un post del Blog delle Stelle dal titolo: “Le richieste del MoVimento 5 Stelle sulla manovra”. Nella nota, i pentastellati si dicono "soddisfatti che finalmente sia stato convocato un vertice di maggioranza lunedì". E poi elencano “le richieste che ci stanno a cuore”. Sulla manovra, approvata cinque giorni fa salvo intese (LE MISURE), da giorni si susseguono polemiche e attacchi. Tanto che ieri il premier Giuseppe Conte ha alzato la voce: “Bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”.

Le tre richieste del M5S sulla manovra

Come prima cosa, il M5S chiede “l’introduzione subito del carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione”. La seconda richiesta è “l’obbligo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi”. Poi si chiede di “revocare il cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%”. “Questo regime non va toccato”, si legge sul blog.

“Certi toni ci addolorano”

“Ricordiamo a tutti che una vera lotta all’evasione si fa con il buon senso. Colpendo gli evasori e anche i grandi evasori, trovando il coraggio di aggredire i colossi finanziari, i concessionari autostradali e i pesci grossi che evadono miliardi di euro”, continua dopo le tre proposte il post rilanciato da Di Maio. “Come MoVimento 5 Stelle – si legge ancora – non possiamo negare che certi toni usati in questi giorni, a seguito delle nostre legittime richieste, ci addolorano”. Infine, una battuta su Quota 100: “Qualcuno continua a sperare nell’abolizione. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in Parlamento non ci sono”.