Manovra, Renzi a Salvini: "Quota 100 prende 20 miliardi in 3 anni"

"Io sarei per non confermare Quota 100, ma temo che verrà confermata. Mio zio fa il vigile urbano e vorrebbe andare prima in pensione con Quota 100. Quelli come mio zio portano via 4 miliardi nell'anno appena trascorso, venti miliardi in tre anni e io vorrei che quei soldi fossero

dati in busta paga ai lavoratori, alle famiglie e non a mio zio per andare prima in pensione".