L'uso del contante "non è il tema centrale per la questione dell'evasione fiscale: noi vogliamo colpire i grandi evasori, chi froda il fisco consapevolmente per cifre superiori ai 100.000 euro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico ed esponente del M5s Stefano Patuanelli, intervistato a Sky TG24 da Sarah Varetto. "Non possiamo dire che il tema dell'evasione fiscale sia legato all'uso del contante da parte del parrucchiere o dell'idraulico", ha aggiunto Patuanelli.

"Manovra, non è vero che ci sono tante tasse in più"

La conversazione con il ministro Patuanelli è partita dalla manovra: cosa c’è a favore delle imprese? “Evitare le clausole di salvaguardia sull’Iva è stata la prima cosa” per le aziende, sottolinea Patuanelli. Il ministro ha assicurato che oltre alle misure per evitare l’attivazione delle clausole di salvaguardia “c’è molto per le famiglie”. Poi Patuanelli ha assicurato che nella manovra “non ci sono molte tasse di più” e sulla riduzione del cuneo fiscale ha detto: è "un’operazione mai fatta”.

Contante, "giusto stimolare i cittadini a un uso virtuoso"

Altra misura cardine della manovra sono le norme sull'uso del contante: “È giusto stimolare i cittadini a un uso virtuoso", afferma Patuanelli, "ma il peso non può ricadere sui commercianti”. Sulle sanzioni legate all’obbligatorietà dell’uso del Pos,inserite probabilmente nel prossimo decreto fiscale, Patuanelli si dice d’accordo, ma sottolinea che “ci sono dei beni che non si possono comprare con carte di credito e bancomat”.

Impresa 4.0, per Patuanelli "serve un piano triennale"

Sull’Impresa 4.0 per Patuanelli “serve un piano triennale”. Per il ministro l’importante è che “ci siano misure che abbiano una durata nel tempo” su cui “le imprese possano fare affidamento”.